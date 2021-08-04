Bursaspor, Altınordu kalecisi Erhan Erentürk'le anlaşmaya vardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bursaspor, Altınordu kalecisi Erhan Erentürk'le anlaşmaya vardı

Bursaspor, Altınordu kalecisi Erhan Erentürk'le anlaşmaya vardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Transfer yasağını kaldıran Bursaspor, Altınordu'nun 26 yaşındaki kalecisi Erhan Erentürk'le anlaşmaya vardı.

Transfer yasağını kaldıran Bursaspor, Altınordu'nun 26 yaşındaki kalecisi Erhan Erentürk'le anlaşmaya vardı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, Altınordu'nun file bekçisi Erhan Erentürk'le anlaşmaya vardı. Transfer tahtasını kaldırdıktan sonra kadrosunu güçlendirmek adına önemli adımlar atmaya başlayan yeşil-beyazlılar, ikinci transferini de gerçekleştirmiş oldu. 26 yaşındaki kaleci ile el sıkışan Bursaspor'un bu transfer için 3 milyon TL bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi. Son üç sezondur Altınordu kalesini koruyan Erhan Erentürk, geçen yıl 37 maçta görev yaptı. Bursaspor Kulübü'nün bu transferini yakın zamanda resmen açıklaması bekleniyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray ve Oğulcan Çağlayan'ın itirazını reddetti
TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray ve Oğulcan Çağlayan'ın itirazını reddetti
Tahkim Kurulu'ndan Galatasaray ve Oğulcan Çağlayan'a ret
Tahkim Kurulu'ndan Galatasaray ve Oğulcan Çağlayan'a ret
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Tanju Özcan Meral Akşener Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Onur Akay Seda Sayan Tuğba Özay Diana Spencer
Spor Eda Erdem Mesut Özil Rıza Kayaalp Abdullah Avcı Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bursaspor, Altınordu kalecisi Erhan Erentürk'le anlaşmaya vardı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.8.2021 14:23:41. #1.16#

title