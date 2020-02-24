Bursaspor-Altay maçının biletleri satışta
Bursaspor ile Altay arasında oynanacak mücadelenin biletleri satışa sunuldu.
Bursaspor ile Altay arasında oynanacak mücadelenin biletleri satışa sunuldu.
TFF 1. Lig'in 24. haftasında perşembe günü oynanacak Bursaspor-Altay maçının biletleri satışa çıktı. Saat 19: 00'da başlayacak müsabakanın bilet fiyatları Bursaspor Kulübü tarafından belirlendi. Fiyatlar şu şekilde:
Goldsit 1963 Tribünü: 250,00 TL
VIP 1. Balkon: 120,00 TL
VIP 1.Balkon: (203,228,229. Bloklar) 95,00 TL
BatıAltTribün: 95,00 TL
Batı AltTribün: (103,129. Bloklar) 75,00 TL
DoğuAltTribün: 35,00 TL
DoğuÜstTribün: 25,00 TL
Güney Kale Arkası: 15,00 TL
Tofaş Tribünü: 15,00 TL
Misafir Tribünü: 19,50 TL - BURSA