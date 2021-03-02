Bursaspor, Ali Akman'ın sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti

TFF 1. Lig'de ekiplerinden Bursaspor, Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Eintracht Frankfurt'la anlaşan Ali Akman'ın sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini duyurdu.

Bursaspor Kulübünden yapılan açıklamada, "Daha önce kadro dışı bırakılan Ali Akman'ın sözleşmesi, kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda karşılıklı olarak feshedilmiştir." ifadesine yer verildi.

Yeşil-beyazlı kulüp, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan ve Eintracht Frankfurt takımıyla 4 yıllık anlaşma imzalayan Ali Akman'ı 2 Şubat'ta süresiz kadro dışı bırakmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sergen Sezgin