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Bursaspor, Adanaspor maçının taktik çalışmasını gerçekleştirdi

Bursaspor, Adanaspor maçının taktik çalışmasını gerçekleştirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bursaspor, cumartesi günü saat 16.00'da deplasmanda oynayacağı Adanaspor maçının taktik idmanını yaptı.

Bursaspor, cumartesi günü saat 16.00'da deplasmanda oynayacağı Adanaspor maçının taktik idmanını yaptı.

Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında deplasmanda Adanaspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bugün yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Tamer Tuna nezaretindeki idman bir saat 10 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman 5'e 2 pas pres oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde taktik çalışmalar yaptı. Bursaspor yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenman ile çalışmalarını sürdürecek. - BURSA

Bursaspor, Adanaspor maçının taktik çalışmasını gerçekleştirdi

Bursaspor, Adanaspor maçının taktik çalışmasını gerçekleştirdi

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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