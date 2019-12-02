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Bursaspor Adanaspor Maçının Perde Arkası

TFF 1. Lig'de zirveyi hedefleyen Bursaspor, Adanaspor deplasmanında öldü öldü dirildi. Geriye düşen Yeşil-Beyazlılar 3 dakikada iki gol bulup devre arasına önde girdi. 53’te Roni’nin skora denge getirdiği mücadelenin son saniyelerinde sahneye çıkan Özer Hurmacı, Timsah’ı zafere taşıdı.

02.12.2019 12:13 | Son Güncelleme: 02.12.2019 12:13

TFF 1. Lig'de zirveyi hedefleyen Bursaspor, Adanaspor deplasmanında öldü öldü dirildi. Geriye düşen Yeşil-Beyazlılar 3 dakikada iki gol bulup devre arasına önde girdi. 53'te Roni'nin skora denge getirdiği mücadelenin son saniyelerinde sahneye çıkan Özer Hurmacı, Timsah'ı zafere taşıdı.

Kaynak: Dugout

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