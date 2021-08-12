Bursaspor-Adanaspor maçını hakem Onur Özütoprak yönetecek
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Bursaspor-Adanaspor maçını hakem Onur Özütoprak yönetecek

Bursaspor-Adanaspor maçını hakem Onur Özütoprak yönetecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1. Lig'in ilk haftasında oynanacak olan Bursaspor-Adanaspor maçında hakem Onur Özütoprak düdük çalacak.

TFF 1. Lig'in ilk haftasında oynanacak olan Bursaspor-Adanaspor maçında hakem Onur Özütoprak düdük çalacak.

TFF 1. Lig'in ilk haftasında görev alacak hakemler açıklandı. Buna göre Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda pazar akşamı saat 21.45'te oynanacak olan Bursaspor-Adanaspor mücadelesinde tecrübeli hakem Onur Özütoprak düdük çalacak. Özütoprak'ın yardımcılıklarını Orkun Aktaş ve Erkan Akbulut yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Burak Taşkınsoy olacak. Özütoprak yönetiminde bugüne kadar 3 maça çıkan Bursaspor, 2 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. Adanaspor ise 8 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik, 1 de yenilgi ile sahada ayrıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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