Bursaspor-Adanaspor maçını hakem Onur Özütoprak yönetecek

TFF 1. Lig'in ilk haftasında oynanacak olan Bursaspor-Adanaspor maçında hakem Onur Özütoprak düdük çalacak.

TFF 1. Lig'in ilk haftasında oynanacak olan Bursaspor-Adanaspor maçında hakem Onur Özütoprak düdük çalacak.

TFF 1. Lig'in ilk haftasında görev alacak hakemler açıklandı. Buna göre Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda pazar akşamı saat 21.45'te oynanacak olan Bursaspor-Adanaspor mücadelesinde tecrübeli hakem Onur Özütoprak düdük çalacak. Özütoprak'ın yardımcılıklarını Orkun Aktaş ve Erkan Akbulut yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Burak Taşkınsoy olacak. Özütoprak yönetiminde bugüne kadar 3 maça çıkan Bursaspor, 2 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. Adanaspor ise 8 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik, 1 de yenilgi ile sahada ayrıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı