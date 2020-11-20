Bursaspor-Adanaspor maçı ne zaman saat kaçta? Bursaspor-Adanaspor hangi kanalda? Bursaspor-Adanaspor şifresiz canlı izle!
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Bursaspor-Adanaspor maçı ne zaman saat kaçta? Bursaspor-Adanaspor hangi kanalda? Bursaspor-Adanaspor şifresiz canlı izle!

20.11.2020 10:25 | Son Güncelleme: 20.11.2020 10:29
Bursaspor-Adanaspor maçı ne zaman saat kaçta? Bursaspor-Adanaspor hangi kanalda? Bursaspor-Adanaspor şifresiz canlı izle!

Spor Toto Süper 1. Lig maçı tüm hızıyla devam ederken sporseverler Bursaspor-Adanaspor maçı hakkında araştırma yamaya başladı. Peki, Bursaspor-Adanaspor maçı hangi kanalda? Bursaspor-Adanaspor şifresiz canlı izlenecek mi? Bursaspor-Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Gruptan çıkma mücadelesini yarışını yakından ilgilendiren maçta Bursaspor-Adanaspor ile karşı karşıya gelecek. Peki, Bursaspor-Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Bursaspor-Adanaspor maçı hangi kanalda, hakemi kim? Bursaspor-Adanaspor şifresiz canlı izlenecek mi? İşte detaylar haberimizde...

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BURSASPOR-ADANASPOR MAÇI HANGİ GÜN?

Bursaspor-Adanaspor Maçı 21 Kasım Cumartesi günü oynanacak.

BURSASPOR-ADANASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Bursaspor-Adanaspor Maçı 16:00'de başlayacak.

BURSASPOR-ADANASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Bursaspor ile Adanaspor arasındaki Spor Toto 1. LigMaçı Bursa Atatürk Stadyumu, Bursa'da oynanacak.

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