Bursaspor-Adanaspor maçı ne zaman saat kaçta? Bursaspor-Adanaspor hangi kanalda? Bursaspor-Adanaspor şifresiz canlı izle!
20.11.2020 10:25 | Son Güncelleme: 20.11.2020 10:29
Spor Toto Süper 1. Lig maçı tüm hızıyla devam ederken sporseverler Bursaspor-Adanaspor maçı hakkında araştırma yamaya başladı. Peki, Bursaspor-Adanaspor maçı hangi kanalda? Bursaspor-Adanaspor şifresiz canlı izlenecek mi? Bursaspor-Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta?
Gruptan çıkma mücadelesini yarışını yakından ilgilendiren maçta Bursaspor-Adanaspor ile karşı karşıya gelecek. Peki, Bursaspor-Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Bursaspor-Adanaspor maçı hangi kanalda, hakemi kim? Bursaspor-Adanaspor şifresiz canlı izlenecek mi? İşte detaylar haberimizde...
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Bein Sports Max 1 , Digiturk 81, Kablo TV 236, Web , numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.
BURSASPOR-ADANASPOR MAÇI HANGİ GÜN?
Bursaspor-Adanaspor Maçı 21 Kasım Cumartesi günü oynanacak.
BURSASPOR-ADANASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Bursaspor-Adanaspor Maçı 16:00'de başlayacak.
BURSASPOR-ADANASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Bursaspor ile Adanaspor arasındaki Spor Toto 1. LigMaçı Bursa Atatürk Stadyumu, Bursa'da oynanacak.