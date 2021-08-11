Bursaspor, Adanaspor maçı hazırlıklarına çift idmanla devam etti
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Bursaspor, Adanaspor maçı hazırlıklarına çift idmanla devam etti

Bursaspor, Adanaspor maçı hazırlıklarına çift idmanla devam etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1. Lig'in ilk haftasında Adanaspor'la karşılaşacak olan Bursaspor'da hazırlıklar çift idmanla devam etti.

TFF 1. Lig'in ilk haftasında Adanaspor'la karşılaşacak olan Bursaspor'da hazırlıklar çift idmanla devam etti. Yeşil-beyazlı takım günü ikinci antrenmanında dayanıklılığa dayalı maçlar yaptı.

TFF 1. Lig'in 1. haftasında sahasında Adanaspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanı ile bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen idman, 1 saat 20dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman 5'e 2 pas pres çalışmasıyla devam ederken son bölümde dayanıklılığa yönelik çift kale maçlar yapıldı. Sakatlıkları süren İsmail Çokçalış ve Hasan Basri Ünal'ın tedavilerine devam edildi, geçtiğimiz gün ameliyat olan Ramazan Keskin'in de tedavisine başlandı. Bursaspor yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek. - BURSA

Bursaspor, Adanaspor maçı hazırlıklarına çift idmanla devam etti
Bursaspor, Adanaspor maçı hazırlıklarına çift idmanla devam etti
Bursaspor, Adanaspor maçı hazırlıklarına çift idmanla devam etti
Bursaspor, Adanaspor maçı hazırlıklarına çift idmanla devam etti
Bursaspor, Adanaspor maçı hazırlıklarına çift idmanla devam etti
Bursaspor, Adanaspor maçı hazırlıklarına çift idmanla devam etti
Bursaspor, Adanaspor maçı hazırlıklarına çift idmanla devam etti
Bursaspor, Adanaspor maçı hazırlıklarına çift idmanla devam etti
Bursaspor, Adanaspor maçı hazırlıklarına çift idmanla devam etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Bursaspor, Adanaspor maçı hazırlıklarına çift idmanla devam etti - Haberler Spor
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