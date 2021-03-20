Bursaspor, Adanaspor'a konuk olacak
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Bursaspor, Adanaspor'a konuk olacak

20.03.2021 11:00 | Son Güncelleme: 20.03.2021 11:05
Bursaspor, Adanaspor'a konuk olacak

Bursaspor, TFF 1. Lig'in 27. haftasında yarın deplasmanda Adanaspor'la karşılaşacak.

Bursaspor, TFF 1. Lig'in 27. haftasında yarın deplasmanda Adanaspor'la karşılaşacak. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak olan mücadelenin başlama saati 19.00.

TFF 1. Lig'in 27. hafta maçında yarın akşam Adanaspor ile Bursaspor kozlarını paylaşacak. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. İki takım arasındaki kritik mücadeleyi hakem Emre Kargın yönetecek. Kargın yardımcılıklarını Ogün Kamacı ve Ali Can Alp yapacak. Dördüncü hakem görevinde ise Erhan Kutlu yer alacak. Sezonun ilk yarısında oynanan maçı 1-0 kazanan Bursaspor, Adana deplasmanında da rakibine son 5 maçtır puan dahi kaybetmiyor. Adanaspor deplasmanında çıktığı son 9 maçta yenilgi yüzü görmeyen yeşil-beyazlı takımda, 4 eksik bulunuyor. Sakatlıkları devam eden Vefa Temel ile Özer Hurmacı'nın yanı sıra, kart cezalısı Burak Kapacak ve Ataberk Dadakdeniz, önemli mücadelede forma giyemeyecek. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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