Bursaspor - Adana Demirspor TFF 1. lig play-off yarı final maçı ne zaman? Hangi kanalda?
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Bursaspor - Adana Demirspor TFF 1. lig play-off yarı final maçı ne zaman? Hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de sezonun bitmesinin ardından puan durumları ve takımların sıralaması belli oldu. Üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı sırada bulunan 4 takım Süper Lig'e yükselmek için play off mücadeleleri verecek. Detaylar haberimizde.

Bursaspor - Adana Demirspor TFF 1. lig play-off yarı final maçı ne zaman? Hangi kanalda?
21.07.2020 10:09 | Son Güncelleme: 21.07.2020 10:12

TFF 1. Lig'de sezon tamamlandı. Buna göre Hatayspor ve Erzurumspor ligi ilk 2 sırada bitirdiği için doğrudan Süper Lig'e yükselmeye hak kazandılar. Fakar TFF 1. Lig'i 3. 4. 5. ve 6. sırada tamamlayan Adana Demirspor, Akhisarspor, Fatih Karagümrük ve Bursaspor takımları kendi aralarında play off mücadeleleri verecek. Play off'u kazanan takım 3. olarak Süper Lig'e yükselmeye hak kazanacaktır.

BURSASPOR - ADANA DEMİRSPOR PLAY-OFF YARI FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Play off yarı final maçları 2 aşamadan oluşmaktadır. Buna göre Bursaspor - Adana Demirspor play off maçının;

Yarı final ilk karşılaşması :22 Temmuz Çarşamba günü saat 21:00 'da oynanacak.

Yarı final ikinci karşılaşması :26 Temmuz Pazar günü saat 21:00'da oynanacak.

İlk maç yarın akşam saat 9'da oynanacaktır. Rövanş maçı ise 26 Temmuz Pazar 9'da oynanacaktır. Sonuçların ardından kazanan takım finale kalacaktır. Ardından finali de kazanan doğrudan Süper Lig'e çıkmış olacaktır.

Ayrıca ilk maç Bursa Büyükşehir Belediye stadyumunda oynanırken, 2. rövanş maçı 5 Ocak Fatih Terim stadyumunda oynanacaktır.

BURSASPOR - ADANA DEMİRSPOR PLAY-OFF YARI FİNAL 1. MAÇI HANGİ KANALDA?

Bursaspor - Adana Demirspor yarı final play off karşılaşması beIN Sports MAX 1 ekranında canlı yayın olarak naklen yayınlacaktır. Büyük olasılıkla yarı final 2. maçı da aynı kanalda ekranlara gelecektir.

LİGİ KAÇ PUANLA BİTİRMİŞLERDİ?

Adana Demirspor ligi 61 puanla 3. tamamlamıştı.

Bursaspor ise ligi 56 puanla 6. sırada tamamlamıştı.

Kurallar gereği 3. kişi yarı finalde 6. ile eşleştiği için Adana Demirspor Bursaspor ile eşleşmiş oldu.

MAÇIN HAKEMİ KİM OLACAK?

İki takım arasında İstanbul'da oynanacak ilk maçta baş hakem Mete Kalkavan olacaktır. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Kerem Ersoy yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Mustafa Kürşad Filiz olacaktır. Ek olarak müsabakada Ali Şansalan VAR hakemi, Oğuzhan Uğurlu ise AVAR hakemi olarak görev yapacaktır.

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