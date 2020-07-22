Bursaspor - Adana Demirspor play-off maçı hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz mi, saat kaçta? TFF 1. Lig'de sezonun bitmesinin ardından Süper Lig'e yükselecek takımlar belli olmaya başladı. 3. 4. 5. ve 6. sırada bulunan 4 takım Süper Lig'e yükselmek için play off mücadeleleri verecek. Peki maçlar hangi kanalda yayınlanacak ve ücretsiz mi şimdi detaylara geçelim.

TFF 1. Lig'de sezon tamamlandı. Buna göre Hatayspor ve Erzurumspor ligi ilk 2 sırada bitirdiği için doğrudan Süper Lig'e yükselmeye hak kazandılar. Fakat TFF 1. Lig'i 3. 4. 5. ve 6. sırada tamamlayan Adana Demirspor, Akhisarspor, Fatih Karagümrük ve Bursaspor takımları kendi aralarında play off mücadeleleri verecek. Play off'u kazanan takım 3. olarak Süper Lig'e yükselmeye hak kazanacaktır.

BURSASPOR - ADANA DEMİRSPOR PLAY-OFF YARI FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Play off yarı final maçları 2 aşamadan yani rövanşlı şekilde oynanacaktır. Buna göre Bursaspor - Adana Demirspor play off maçının yarı final ilk karşılaşması 22 Temmuz Çarşamba günü saat 21:00 'da oynanacak ve rövanş maçı ise 26 Temmuz Pazar günü saat 21:00'da oynanacaktır.

BURSASPOR - ADANA DEMİRSPOR PLAY-OFF MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Bursaspor - Adana Demirspor yarı final play off karşılaşması beIN Sports MAX 1 ekranında canlı yayın olarak naklen yayınlacaktır. Yani maçı Bein Sports ekranlarından izleyebilirsiniz. Büyük olasılıkla yarı final 2. maçı da aynı kanalda ekranlara gelecektir.

BEIN SPORTS FREKANS BİLGİLERİ

Kanal AdI : beIN SPORT 1 HD

Paket İsmi : DIGITURK T37

Frekansı : 11675

Polarisazyon Değeri : V - (Dikey)

Kapsama : Batı

SR : 24444

FEC : 3/4