Bursaspor - Adana Demirspor maçını Gençerler yönetecek
Bursaspor ile Adana Demirspor arasında pazar günü oynanacak kritik maça Koray Gençerler atandı.
Bursaspor ile Adana Demirspor arasında pazar günü oynanacak kritik maça Koray Gençerler atandı.
Merkez Hakem Kurulu (MHK), TFF 1. Lig'in 22. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemleri açıkladı. Pazar günü oynanacak olan ve zirve yarışını yakından ilgilendiren Bursaspor - Adana Demirspor karşılaşmasını Manisa Bölgesi Üst Klasman hakemi Koray Gençerler yönetecek.
TFF 1. Lig'de 14, 15, 16 ve 17 Şubat'ta oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şöyle:
14 Şubat Cuma
19.00 Altınordu - Osmanlıspor: Murat Erdoğan
15 Şubat Cumartesi
14.00 Hatayspor - Akhisarspor: Bülent Birincioğlu
16.30 Boluspor - CG Ümraniyespor: Kutluhan Bilgiç
19.00 EG Menemenspor - Eskişehirspor: Burak Şeker
16 Şubat Pazar
14.00 Keçiörengücü - Altay: Onur Özütoprak
16.30 Fatih Karagümrük - Giresunspor: Kadir Sağlam
16.30 Bursaspor - Adana Demirspor: Koray Gençerler
19.00 EH Balıkesirspor - İstanbulspor: Yiğit Arslan
17 Şubat Pazartesi
19.00 Adanaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Mehmet Kaya - BURSA