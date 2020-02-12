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Bursaspor - Adana Demirspor maçını Gençerler yönetecek

Bursaspor ile Adana Demirspor arasında pazar günü oynanacak kritik maça Koray Gençerler atandı.

12.02.2020 14:26 | Son Güncelleme: 12.02.2020 14:26
Bursaspor - Adana Demirspor maçını Gençerler yönetecek

Bursaspor ile Adana Demirspor arasında pazar günü oynanacak kritik maça atandı.


Merkez Hakem Kurulu (MHK), TFF 1. Lig'in 22. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemleri açıkladı. Pazar günü oynanacak olan ve zirve yarışını yakından ilgilendiren Bursaspor - Adana Demirspor karşılaşmasını Manisa Bölgesi Üst Klasman hakemi Koray Gençerler yönetecek.


TFF 1. Lig'de 14, 15, 16 ve 17 Şubat'ta oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şöyle:


14 Şubat Cuma


19.00 Altınordu - Osmanlıspor: Murat Erdoğan


15 Şubat Cumartesi


14.00 Hatayspor - Akhisarspor: Bülent Birincioğlu


16.30 Boluspor - CG Ümraniyespor: Kutluhan Bilgiç


19.00 EG Menemenspor - Eskişehirspor: Burak Şeker


16 Şubat Pazar


14.00 Keçiörengücü - Altay: Onur Özütoprak


16.30 Fatih Karagümrük - Giresunspor: Kadir Sağlam


16.30 Bursaspor - Adana Demirspor: Koray Gençerler


19.00 EH Balıkesirspor - İstanbulspor: Yiğit Arslan


17 Şubat Pazartesi


19.00 Adanaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Mehmet Kaya - BURSA

Kaynak: İHA
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