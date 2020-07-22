Bursaspor Adana Demirspor maçı için dev ekran Bursaspor'un bu akşam Adana Demirspor ile oynayacağı maç için Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nın dışında dev ekran kurulacak.

Bursaspor'un bu akşam Adana Demirspor ile oynayacağı maç için Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nın dışında dev ekran kurulacak. TFF 1. Lig play-off yarı finali ilk mücadelesinde bu akşam oynanacak Bursaspor - Adana Demirspor maçı için dev ekran kurulacak. Yeşil-beyazlıların tribün grubu Teksas'tan yapılan bilgilendirme mesajında, "Bu akşam 21.00'de oynayacağımız play-off mücadelesini, Timsah Arena Bursastore önünde kurulacak dev ekrandan hep birlikte tezahüratlarımızla izliyoruz. Maskeni unutma, mesafeni koru" ifadelerine yer verildi. - BURSA Kaynak: İHA