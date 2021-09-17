Bursaspor'a PFDK'dan ceza geldi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursaspor'a PFDK'dan ceza geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Bursaspor'a PFDK'dan ceza geldi

Profesyonel Disiplin Kurulu, Bursaspor'a taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24 bin TL para cezası verdi.

Profesyonel Disiplin Kurulu, Bursaspor'a taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24 bin TL para cezası verdi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, Altınordu maçı sonrası PFDK'dan ceza aldı. TFF'den yapılan açıklama şu şekilde: "BursasporKulübü'nün, 12.09.2021 tarihinde oynanan Altınordu-Bursaspor TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle24 bin TL para cezasıile cezalandırılmasına, aynı müsabakada BursasporKulübü antrenörü Volkan Kürşat Bekiroğlu'nun, ihraç öncesi ve ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle1 resmi müsabaka soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve6 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" - BURSA

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Kemal Kılıçdaroğlu Murat Kurum
Magazin Bensu Soral Acun Ilıcalı
Spor Fatih Terim
Tüm Haberler Hava Durumu Rüya Tabirleri Mehmet Nuri Ersoy Şenol Güneş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bursaspor'a PFDK'dan ceza geldi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.09.2021 16:06:12. #1.12#