Bursaspor'a PFDK'dan 16 bin TL ceza
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Bursaspor Kulübü'nü Denizlispor maçı sonrası 16 bin TL'lik para cezasına çarptırdı.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Bursaspor Kulübü'nü Denizlispor maçı sonrası 16 bin TL'lik para cezasına çarptırdı.
TFF'den yapılan açıklama şu şekilde: "Bursaspor Kulübü'nün, 05.12.2021 tarihinde oynanan Altay Denizlispor-Bursaspor Spor Toto 1. Lig müsabakasında meydana gelen saha olayları sebebiyle 16 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi".
(Barış Yalım-İHA)
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