Bursaspor'a PFDK'dan 16 bin TL ceza - Haberler
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Bursaspor'a PFDK'dan 16 bin TL ceza

Bursaspor'a PFDK'dan 16 bin TL ceza
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Bursaspor Kulübü'nü Denizlispor maçı sonrası 16 bin TL'lik para cezasına çarptırdı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Bursaspor Kulübü'nü Denizlispor maçı sonrası 16 bin TL'lik para cezasına çarptırdı.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde: "Bursaspor Kulübü'nün, 05.12.2021 tarihinde oynanan Altay Denizlispor-Bursaspor Spor Toto 1. Lig müsabakasında meydana gelen saha olayları sebebiyle 16 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi".

(Barış Yalım-İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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