25.12.2019 15:18 | Son Güncelleme: 25.12.2019 15:18

Bursa Valiliği ile Büyükşehir Belediyesince 27 Aralık Cuma günü TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'a destek gecesi düzenlenecek.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeşil-beyazlı ekibe gönül vermiş ünlüler gecede bir araya gelerek "Yeniden zirveye" sloganıyla Bursaspor'a destek için çağrıda bulunacak.

TV 8,5 kanalından canlı yayınlanacak program, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde saat 20.00'de başlayacak.

Kaynak: AA