Bursaspor'a destek büyüyor

16.09.2019 15:20

Mali yönden zor günler geçiren Bursaspor'a destek gün geçtikçe artıyor. Yeşil-beyazlı kulübün yönetim kurulu üyeleri ve futbolcuları, iki şubesinde Bursaspor formaları ve ürünlerine de yer verecek Onur Market'in etkinliğinde bir araya geldi.

Bursaspor'un formasında kol sponsoru Onur Market, mali açıdan zor günler geçiren yeşil-beyazlı kulübe desteğini sürdürerek, iki mağazasında Bursastore standına yer verdi. Erikli'de bulunan Onur Market'te gerçekleştirilen açılışa ise Bursaspor 2'nci Başkanı Konuralp Yeşil, Genel Sekreter Ali Büyükkurt, Mali Asbaşkan ve Projelerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Serkan Subaşı, Bursastore'dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Eraslan, İdari Asbaşkan ve Tesislerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Yavuz Aman, Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Yıldırım Hacıoğlu ve Onur Market Bursa Bölge Genel Koordinatörü Murad Yavuz Gök, Ticaret Operasyon Müdürü Onur Özen, Stratejik Planlama ve Pazarlama Müdürü Anıl Civez'in yanı sıra; futbolcular Abdullahi Shehu ve Burak Altıparmak katıldı.

KONURALP YEŞİL: BİRLİK OLDUĞUMUZ ZAMAN YENEMEYECEĞİMİZ BİR ŞEY YOK

Bursaspor'un, Bursa şehrinin en büyük markası olduğunu dile getiren Konuralp Yeşil, "Birlik ve beraberlik halinde olduğumuz zaman bizim yenemeyeceğimiz hiçbir şey yok. Bütün problemleri, bütün engelleri aşarız. Onur Market, bizim en kötü dönemimizde, ekonomik olarak sıkıntı yaşadığımız bir dönemde hiçbir şart, hiçbir koşul sürmeden yanımızda oldu. Bugün de formanın satışı, Bursaspor farklılığının yaratılması, taraftar kazanılması bazında yapılan bu etkinlik gerçekten takdire şayan. Bizi desteklemelerinden ötürü Onur Market'e çok teşekkür ediyorum" dedi.

MURAD YAVUZ GÖK: DESTEĞİMİZ SÜRECEK

Bursaspor'a zor günler yaşadığı bir dönemde destekte bulunduklarına işaret eden Murad Yavuz Gök ise "Bursaspor'un yanında yer almak suretiyle forma sponsorluğu, binlerce alınan formalar, loca ve deplasman desteğiyle birlikte desteğimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Bugün iki mağazamızda Bursastore satış noktasını hayata geçirdik. Bir tanesi Erikli, bir diğeri Ataevler mağazası. Bursastore noktalarının devreye girmesiyle beraber artık Bursaspor'a gönül vermiş taraftarlarımız, çok daha rahat bir şekilde ellerinin altında Bursastore ürünlerine ulaşabilecek. Bundan sonra da Bursaspor'a desteğimiz artarak devam edecektir. Yeni projelerimiz ile alakalı yönetimle görüşmelerimiz devam ediyor" diye konuştu.

BURAK ALTIPARMAK: BÜTÜN ŞEHİR UMARIM BİZİ DEVAMLI BÖYLE DESTEKLER

Yeşil-beyazlıların deneyimli oyuncularından Burak Altıparmak da, "Çok güzel bir açılış oldu, desteklerinden dolayı Onur Market'e çok teşekkür ederiz. Umarım bütün şehir bizi devamlı böyle destekler. Bursaspor, taraftarı büyük bir camia, biz de onları mutlu etmek için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

Etkinlikte Bursasporlu futbolcular Shehu ve Burak Altıparmak, taraftarlara imza dağıtıp, fotoğraf çektirdi. Onur Market çalışanlarının da müşterilerine Bursaspor formasıyla hizmet etmesi dikkat çekti.

Kaynak: DHA