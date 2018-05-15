Bursaspor 12 Milyon 800 Bin Liralık Borçtan Kurtuldu

Bu sezon mali krizlerden kurtulamayan Bursaspor'a müjde Bursa Valisi İzzettin Küçük'ten geldi. Bursa Gazeteciler Cemiyeti'nin (BGC) yeni yönetimine iadeyi ziyarette bulunan Vali Küçük gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bursaspor'un içerisinde bulunduğu mevcut mali krizin en büyük sebeplerinden birinin de halen kullanım hakkı karmaşasının devam ettiği Özlüce Spor Tesisleri olduğunu ifade eden Vali Küçük, tesislerin bedelsiz olarak Bursaspor'a devredildiğini ifade etti. Küçük, "Yazışmalar başladı. Kesinleşecek ve Bursaspor'a verecekler tesisi. Çünkü bu sistemde takım 10 -12 milyon TL para vermek zorunda kalıyor. Gençlik Spor Bakanlığı'na devrediliyor. Diğer takımlarda olduğu gibi kullanım hakkını Bursaspor'a verilecek" dedi.

VALİ KÜÇÜK: TAKIM BÜYÜK BİR YÜKTEN KURTULMUŞ OLACAK



Timsah Arena etrafındaki güvenlik demirleri ile ilgili de konuşan Vali Küçük, "Bu sene bu şekilde devam edeceğiz. Önümüzdeki sezonda buralar para kazanacak hale gelecek. Demirler kalkacak, sınırları daraltacağız. Onda bir sorun yok. Pek çok kulübün yaşadığı bir mali kriz var. Mevcut sistemde, istediği için değil belediyenin alması gereken mecbur paralar var. Belediye bu paraları almak zorunda. Kamuyu zarara uğratmamak için bu paraları alıyor. Almazsa belediye başkanı mahkemelik oluyor, Neden almıyorsun? diye. Onun için bu sistemde takım zararlı çıkıyor. Devir işlemlerinin ardından kullanım hakkı Bursaspor'a verilecek, takım büyük bir yükten de kurtulmuş olacak" diye konuştu.

Bursaspor'un Özlüce Tesisleri milli emlak tarafından Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmişti. Büyükşehir Belediyesi 2012 yılına kadar olan 18 milyon liralık ecri misil bedelini ödemişti. Ancak 2012 ile 2018 yılları arasında 12 milyon 800 bin liralık ecri misil bedeli için Bursaspor Kulubü'ne borç çıkarılmıştı. Tesislerin milli emlak tarafından Gençlik Spor Bakanlığı'na oradan da bedelsiz olarak Bursaspor'a devredilmesiyle kulüp bu borçtan kurtulmuş olacak.