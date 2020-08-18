Bursaspor, 8 altyapı oyuncusuyla profesyonel sözleşme imzaladı Bursaspor Kulübü, 8 altyapı oyuncusuyla profesyonel sözleşme imzaladığını duyurdu.

Bursaspor Kulübü, 8 altyapı oyuncusuyla profesyonel sözleşme imzaladığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Altyapımızda yer alan Tayfun Bebek, Batuhan Toygar, Tuğbey Akgün, Kadir Arslan, Mustafa Çalışkan, Berat Altındiş, Bilal Güney ve Zeynullah Türkay ile profesyonel sözleşme imzalanmıştır. Kendilerine başarılar diliyoruz" denildi.

Kaynak: DHA