Bursaspor, 8 altyapı oyuncusuyla profesyonel sözleşme imzaladı
Bursaspor Kulübü, 8 altyapı oyuncusuyla profesyonel sözleşme imzaladığını duyurdu.
18.08.2020 22:02 | Son Güncelleme: 18.08.2020 23:03
Bursaspor Kulübü, 8 altyapı oyuncusuyla profesyonel sözleşme imzaladığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Altyapımızda yer alan Tayfun Bebek, Batuhan Toygar, Tuğbey Akgün, Kadir Arslan, Mustafa Çalışkan, Berat Altındiş, Bilal Güney ve Zeynullah Türkay ile profesyonel sözleşme imzalanmıştır. Kendilerine başarılar diliyoruz" denildi.
Kaynak: DHA