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Bursaspor 6 maçlık seriyi bozmak istiyor

Bursaspor 6 maçlık seriyi bozmak istiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bursaspor, son 6 maçta galibiyet yüzü göremedi.

BURSA (İHA) - Bursaspor, son 6 maçta galibiyet yüzü göremedi. Yeşil-beyazlı takım, bu hafta oynayacağı Eyüpspor müsabakasıyla birlikte kötü gidişata dur demek istiyor.

Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında deplasmanda Eyüpspor'la karşılaşacak olan Bursaspor, kötü gidişe son vermek istiyor. Yeşil-beyazlı takım, son 6 maçta galibiyet yüzü göremezken, son 10 karşılaşmaya bakıldığında da yalnızca 1 galibiyet aldı, 24 puan kaybetti. Pazar akşamı deplasmanda Eyüpspor'la mücadele edecek Bursaspor, bu kötü seriyi sonlandırmanın peşinde.

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İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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