Bursaspor 58'inci yaşını coşkuyla kutladı
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Bursaspor 58'inci yaşını coşkuyla kutladı

Bursaspor 58'inci yaşını coşkuyla kutladı
Demirören Haber Ajansı / Gürkan Dural - Haberler | Spor

Bursaspor Kulübü'nün kuruluşunun 58'inci yıl dönümü çok sayıda taraftarın meşale ve havai fişekli gösterisiyle kutlandı.

Bursaspor Kulübü'nün kuruluşunun 58'inci yıl dönümü çok sayıda taraftarın meşale ve havai fişekli gösterisiyle kutlandı.

1 Haziran 1963 tarihinde kurulan Bursaspor Kulübü'nün 58'inci yaşı, yeşil-beyaza gönül veren taraftarların katılımıyla coşkulu bir şekilde kutlandı. Hüdavendigar Kent Parkı'nda toplanan çok sayıda taraftar, saatler 21.00'i gösterdiğinde hep birlikte meşaleleri yaktı. Derenin iki kenarında aynı anda yakılan meşaleler, görsel şölen oluşturdu. Ayrıca, etkinlikte havai fişekler de gökyüzünü aydınlattı. Bursasporlu taraftarlar, bu sırada tezahüratlarda bulunarak kulübe olan sevgilerini dile getirdi. Gösteriler, drone ile görüntülendi.

Bursaspor 58'inci yaşını coşkuyla kutladı
Bursaspor 58'inci yaşını coşkuyla kutladı
Bursaspor 58'inci yaşını coşkuyla kutladı
Bursaspor 58'inci yaşını coşkuyla kutladı
Bursaspor 58'inci yaşını coşkuyla kutladı
Bursaspor 58'inci yaşını coşkuyla kutladı
Bursaspor 58'inci yaşını coşkuyla kutladı
Bursaspor 58'inci yaşını coşkuyla kutladı
Bursaspor 58'inci yaşını coşkuyla kutladı
Bursaspor 58'inci yaşını coşkuyla kutladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan Dural

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