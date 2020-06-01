Bursaspor 57 Yaşında!
Türk futbolunun en önemli değerlerinden Bursaspor bugün doğum gününü kutluyor. 1 Haziran 1963'te 5 kulübün birleşmesiyle faaliyetlerine başlayan Yeşil Beyazlılar 57 yıllık mazisinde sevinç ve hüznü bir arada yaşadı.
01.06.2020 13:07 | Son Güncelleme: 01.06.2020 13:07
Türk futbolunun en önemli değerlerinden Bursaspor bugün doğum gününü kutluyor. 1 Haziran 1963'te 5 kulübün birleşmesiyle faaliyetlerine başlayan Yeşil Beyazlılar 57 yıllık mazisinde sevinç ve hüznü bir arada yaşadı.
Kaynak: Dugout