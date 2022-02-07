Bursaspor 5 maçın 4'ünü deplasmanda oynayacak

ALTINORDU, ORDU (İHA) - Altınordu'yu evinde 1-0 mağlup eden Bursaspor, önündeki 5 maçın 4'ünü deplasmanda oynayacak. Yeşil-beyazlılarda hedef zorlu süreçten maksimum puanla ayrılmak.

Spor Toto 1. Lig'de geçen hafta Altınordu'yu 1-0 mağlup eden Bursaspor'u zorlu bir fikstür bekliyor. Yeşil-beyazlı takım önündeki 5 karşılaşmanın 4'ünü deplasmanda oynayacak. Cuma akşamı Samsunspor deplasmanına gidecek olan Bursaspor, daha sonra evinde Tuzlaspor'u konuk edecek. Yeşil-beyazlılar bundan sonra 3 deplasmana üst üste çıkacak. Ankaragücü deplasmanı ile maratona başlayacak olan Bursaspor, ardından Bolu'ya gidecek. Yeşil-beyazlı takım son olarak da erteleme maçı için İstanbul'un yolunu tutacak ve Eyüpspor'la karşılaşacak. - BURSA

İhlas Haber Ajansı - Spor