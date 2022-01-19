Bursaspor 3 eksikle çalıştı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursaspor 3 eksikle çalıştı

Bursaspor 3 eksikle çalıştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bursaspor'da Eyüpspor maçı hazırlıkları devam ediyor.

Bursaspor'da Eyüpspor maçı hazırlıkları devam ediyor. Yeşil-beyazlı takımda sakatlığı bulunan Massimo Bruno, Luka Capan ve Ramazan Keskin idmanda yer almadı.

Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşacak Bursaspor, bugün Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Nejat Biyediç Sahası'nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Tamer Tuna gözetimindeki idman 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman tempolu pas pres oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım, son bölümde taktik çalışma gerçekleştirdi.

Sakatlıkları bulunan Ramazan Keskin ve Luka Capan ile birlikte kritik karşılaşmada oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacak Massimo Bruno'na da idmanda yer almadı. Üç oyuncunun da tedavilerine devam edildi.

Bursaspor yarın öğle saatlerinde yapacağı antrenman ile çalışmalarını sürdürecek. - BURSA

Bursaspor 3 eksikle çalıştı

Bursaspor 3 eksikle çalıştı

Bursaspor 3 eksikle çalıştı

Bursaspor 3 eksikle çalıştı

Bursaspor 3 eksikle çalıştı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

İbrahim Yazıcı, Bursaspor, Spor Toto, Eyüpspor, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title