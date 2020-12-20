Bursaspor: 3-3
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Bursaspor: 3-3

20.12.2020 21:13 | Son Güncelleme: 20.12.2020 21:17
Bursaspor: 3-3

STAT: Necmi KadıoğluHAKEMLER: Direnç Tonusluoğlu, Gökhan Barcın, Anıl UstaİSTANBULSPOR: Alperen, Melih, Wellington, Etoga, Ali Yaşar, Onur, Rroca, Levent, İbrahim (Dk. 89 Emir), Uygar (Dk. 65 Egehan), Abazaj (Dk. 60 Ali Dere)BURSASPOR: Ataberk, İsmail, Cüneyt, Furkan (Dk.

STAT: Necmi Kadıoğlu

HAKEMLER: Direnç Tonusluoğlu, Gökhan Barcın, Anıl Usta

İSTANBULSPOR: Alperen, Melih, Wellington, Etoga, Ali Yaşar, Onur, Rroca, Levent, İbrahim (Dk. 89 Emir), Uygar (Dk. 65 Egehan), Abazaj (Dk. 60 Ali Dere)BURSASPOR: Ataberk, İsmail, Cüneyt, Furkan (Dk. 49 Aykut), Onur, Emirhan, Burak Altıparmak, Batuhan (Dk. 69 Ozan), Burak Kapacak, Kerem (Dk. 46 Çağatay), Ali AkmanGOLLER: Dk. 5 ve 12 Rroca, Dk. 70 Onur (İstanbulspor) - Dk. 72 Ali Akman, Dk. 76 Emirhan, Dk. 90+4 Onur (Bursaspor)SARI KARTLAR: Alperen, Levent (İstanbulspor) - Ali Akman, Ozan, Aykut (Bursaspor)

TFF 1'inci Lig'in 15'inci haftasında İstanbulspor, evinde Bursaspor ile 3-3 berabere kaldı.5'inci dakikada Uygar'ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Rroca'nın kafa vuruşu ağlarla buluştu: 1-0.12'nci dakikada ceza sahası dışında Rroca'nın sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.İlk yarı ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile geçildi.70'inci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Onur'un şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-0.72'nci dakikada ceza sahası içinde Ali Akman'ın şutunda top filelerle buluştu: 3-1.76'ncı dakikada ceza sahası dışından Emirhan'ın şutunda fark 2'ye indi: 3-2.90+4'üncü dakikada ceza sahası içinde Onur'un kafa vuruşunda Bursaspor beraberliği yakaladı:  3-3.

Karşılaşma 3-3'lük beraberlikle sona erdi.


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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