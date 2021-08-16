Bursaspor 2. Başkanı Emin Adanur, TFF'ye seslendi
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Bursaspor 2. Başkanı Emin Adanur, TFF'ye seslendi

Bursaspor 2. Başkanı Emin Adanur, TFF'ye seslendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bursaspor-Adanaspor maçında hakem Onur Özütoprak ve yardımcılarının kararlarını eleştiren yeşil-beyazlı kulübün 2. Başkanı Emin Adanur, TFF'nin durumu değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

Bursaspor-Adanaspor maçında hakem Onur Özütoprak ve yardımcılarının kararlarını eleştiren yeşil-beyazlı kulübün 2. Başkanı Emin Adanur, TFF'nin durumu değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

Bursaspor 2. Başkanı Emin Adanur, yeşil-beyazlı takımın Adanaspor'la 1-1 berabere kaldığı maçta hakem Onur Özütoprak'ın kararlarıyla ilgili eleştiride bulundu. Adanur, yayıncı kuruluştan bir ofsayt pozisyonunun görselini paylaşarak, "Hakem Onur Özütoprak ve ekibinin verdiği ofsayt kararı. Ofsayt çizgisini ve bu kararı Türkiye Futbol Federasyonu'nun değerlendirmelerine sunuyoruz. Gerekli cezalandırmaların gerçekleşeceğini düşünüyoruz ve camiamız adına sürecin takipçisi olacağımızı bildiriyoruz" İfadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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