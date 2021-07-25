Bursaspor 2. Başkanı Emin Adanur: "Bursaspor'dan taraf olun, ekmek yediğiniz yere ihanet etmeyin"

Bursaspor 2. Başkanı Emin Adanur sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Bursaspor 2. Başkanı Emin Adanur sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Adanur, transfer tahtası ile ilgili olarak, "Bursaspor'da hiç kimsenin alacağı kalmaz, iş bitti. Siz kolaylık sağlasanız da sağlamasınız da bitti" ifadelerini kullandı.

TFF 1. Lig ekibi Bursaspor 2. Başkanı ve Futbol Şube Sorumlusu Emin Adanur, sosyal medya hesabından sert açıklamalar yaptı. Transfer tahtasındaki son durumla ilgili konuşan Adanur, "Arkadaşlar, birilerinin zorluk çıkaracağı, bu tahtanın açılmayacağı anlamına gelmez. Ödersin parasının tamamını olur, biter. Bursasporumuz kurtuluş savaşında, bugün bizlerle omuz omuza, yan yana bu davanın yükünü sırtlayanların hepsi bu şehirde şerefle yadedilecek" dedi.

"Uyku uyutmadılar ama yine bitti"

Bursaspor'da kimsenin alacağının kalmayacağını söyleyen Emin Adanur, "İş bitti, siz kolaylık sağlasanız da bitti, sağlamasanız da bitti. 44 dosya vardı, başından beri 1 kişi bile yardımcı olmadı, yine de bitti. Bırak yardımcı olmayı, engel oldular yine bitti. Bana, arkadaşlarıma uyku uyutmadılar ama yine bitti. Kaldınız birkaç kişi, uzatmayın yeter" ifadelerini kullandı.

"Ekmek yediğiniz yere ihanet etmeyin"

Adanur, son olarak şu ifadeleri kullandı: "Ahmet onu dedi, Mehmet onu yaptı, Ali'yi sevmiyorum, Veli ile meselem var. Yapmışlar ya tamam yapmışlar, seni de beni de öbürünü de kırmışlar. Bırakın toparlayalım, kırılan her şeyi onaralım, yolun sonundayız artık. Daha bu işin resmi süresi için 50 günümüz var, bu paraların tamamı 100 defa ödenir, biz istiyoruz ki bir an önce bitsin ve kimseye muhtaç olmadan ayakta kalalım. Buna engel olmayın, ha olamazsınız da zaten ama gelin Bursaspor'dan taraf olun, ekmek yediğiniz yere ihanet etmeyin." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı