Bursaspor: 2-4
STAT: OsmanlıHAKEMLER: Alper Çetin, Orkun Aktaş, Cem ÖzbayOSMANLISPOR: Ahmet Eyüp Türkaslan, Oğuz Yıldırım (Dk. 83 Erdem Çetinkaya), Mehmet Yiğit, Atakan Rıdvan Çankaya, Ali Eren İyican (Dk. 46 Tamer Aşık), Blagojevic, Halil İbrahim Esen, Ayuk, Barış Zeren (Dk.
09.02.2020 20:16 | Son Güncelleme: 09.02.2020 20:16
STAT: OsmanlıHAKEMLER: Alper Çetin, Orkun Aktaş, Cem ÖzbayOSMANLISPOR: Ahmet Eyüp Türkaslan, Oğuz Yıldırım (Dk. 83 Erdem Çetinkaya), Mehmet Yiğit, Atakan Rıdvan Çankaya, Ali Eren İyican (Dk. 46 Tamer Aşık), Blagojevic, Halil İbrahim Esen, Ayuk, Barış Zeren (Dk. 79 Todorovic), Beykan Şimşek, Mertan Caner ÖztürkBURSASPOR: Çağlar Şahin Akbaba, İsmail Çokçalış (Dk. 37 Recep Aydın), Diarra, Anıl Karaer, Kerem Can Akyüz, Selçuk Şahin, Shehu, Tayfur Bingöl, Traore (Dk. 79 Kubilay Kanatsızkuş), Özer Hurmacı, Seleznov (Dk. 84 Burak Altıparmak)GOLLER: Dk. 6 Traore, Dk. 59 Özer Hurmacı, Dk. 75 Recep Aydın, Dk. 90 4 Shehu (Bursaspor) - Dk. 14 Mertan Caner Öztürk, Dk. 45 2 Atakan Rıdvan Çankaya (Osmanlıspor)SARI KARTLAR: Oğuz Yıldırım, Mertan Caner Öztürk, Beykan Şimşek, Todorovic (Osmanlıspor) - Kerem Can Akyüz, Traore (Bursaspor)
TFF 1'inci Lig'in 21'inci haftasında Osmanlıspor, konuk ettiği Bursaspor'a 4-2 mağlup oldu.
Kaynak: DHA
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