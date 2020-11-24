Bursaspor - 1922 Konyaspor maçı ne zaman saat kaçta? Bursaspor - 1922 Konyaspor hangi kanalda? Bursaspor - 1922 Konyaspor maçı şifresiz canlı şifresiz
24.11.2020 12:17 | Son Güncelleme: 24.11.2020 12:22
ZTK'da futbol heyecanı tüm hızıyla devam ederken sporseverler Bursaspor - 1922 Konyaspor maçı hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Bursaspor - 1922 Konyaspor maçı hangi kanalda? Bursaspor - 1922 Konyaspor maçı şifresiz canlı izlenecek mi? Bursaspor - 1922 Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta?
Ziraat Türkiye Kupası'nda büyük önem taşıyan maçta Fenerbahçe - Sivas Bld. maçı ile karşı karşıya gelecek. Peki, Bursaspor - 1922 Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Bursaspor - 1922 Konyaspor maçı hangi kanalda, hakemi kim? Bursaspor - 1922 Konyaspor maçı şifresiz canlı izlenecek mi? İşte detaylar.
BURSASPOR - 1922 KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Bursaspor - 1922 Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) Dönüşümlü maçı 24 11 2020 günü oynanacak. Maçın başlama saati 19:00.
BURSASPOR - 1922 KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Bursaspor - 1922 Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) maçı A Spor, kanalından yayınlanacak. Maçın başlama saati 19:00.