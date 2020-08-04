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Bursaspor 10 yılda 60 milyon Euro'nun üzerinde transfer geliri sağladı

Bursaspor, 2019/10 sezonunda Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşmasının ardından sonraki 10 yıllık dilimde önemli transfer gelirleri elde etti.

Bursaspor 10 yılda 60 milyon Euro'nun üzerinde transfer geliri sağladı
04.08.2020 11:43 | Son Güncelleme: 04.08.2020 11:57

Bursaspor, 2019/10 sezonunda Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşmasının ardından sonraki 10 yıllık dilimde önemli transfer gelirleri elde etti.

Bursa temsilcisi, bu süreçte oyuncu satışlarından toplamda 64 milyon 437 bin Euro'yu kasasına koydu. En fazla transferden gelir elde edilen 2015/16 sezonunda ise, kulübe 23 milyon 430 bin Euro'luk para girdisi sağlandı. Ancak sonraki 4 yılında Bursa kulübü, transferlerden toplam gelirlerinde, rekor kırdığı sezonun gelirlerine ulaşamadı. Bursaspor Kulübü, futbol branşında son 4 yılda oyuncu satışlarından 22 milyon 390 bin Euro'luk kaynak yaratabildi.

Transferlere bonservis ve kira bedelleri olarak harcanan rakamlara bakıldığında ise, Bursaspor'un şampiyonluğun ardından sonraki 10 yılında yalnızca transferler için kasasından 36 milyon 880 bin Euro çıktığı görülüyor. Buradaki en yüksek harcamasını ise 10 milyon 200 bin Euro ile 2011/12 sezonunda gerçekleştiren Bursa temsilcisinin, son 4 yılda transfer bedellerine harcadığı miktar ise 8 milyon 560 bin Euro oldu.Bursaspor'un kulüp tarihinde satışından en fazla gelir elde ettiği oyuncu ise Cedric Bakambu. 2015/16 sezonunda yıldızını Bursaspor'da parlatan Kongo asıllı Fransız santrfor, o dönem 7 milyon 500 bin Euro'luk bonservis bedeli karşılığında İspanya'nın Villarreal Kulübü'ne transfer oldu. Aynı dönem Ozan Tufan'ın da Fenerbahçe'ye transferinden kulüp, 7 milyon Euro'luk gelir sağladı. Bursaspor, bu dönemde en fazla bonservis ücretini ise, 3 milyon 300 bin Euro ile, Sierra Leoneli santrfor Teteh Bangura için ödedi.

Bugün gelinen noktada ise Bursaspor Kulübü, mali kriz ile boğuşuyor. Süper Lig'den düşerek önemli bir gelir kaybına uğrayan Bursa temsilcisinin, 447 milyon lira borcu bulunuyor.


Kaynak: DHA

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