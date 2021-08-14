Bursaspor 10 yeni futbolcuyu kadrosuna kattı

Bursaspor, yeni transferleri Erhan Erentürk, Ufuk Budak, Ozan Sol, Hasan Ayaroğlu, İsmail Yüksel, Reagy Ofosu, Luka Capan, Namik Alaskarov, Massimo Bruno ve Tim Matavz ile resmi sözleşme imzaladı.

Bursaspor, yeni transferleri Erhan Erentürk, Ufuk Budak, Ozan Sol, Hasan Ayaroğlu, İsmail Yüksel, Reagy Ofosu, Luka Capan, Namik Alaskarov, Massimo Bruno ve Tim Matavz ile resmi sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde gerçekleştirilen tanıtım toplantısında konuşan futbol şube sorumlusu Emin Adanur, zor bir süreçten çıktıklarını belirtti.

Bursaspor camiası olarak, yaşananlardan gelecekle alakalı öğütler çıkardıklarını aktaran Adanur, "Bugün ailemize yeni katılan 10 futbolcumuzla karşınızdayız. Bursaspor olarak, bundan önce çok güçlüydük ama bugünden sonra artık çok daha güçlüyüz. İnşallah çok kısa bir süre sonra Süper Lig hedefimize ulaşacağız. Ne kadar kısa sürede ulaşabileceğimizi tüm camiaya, herkese, Türk futboluna göstermek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Transfer tahtasının açılma sürecine değinen Adanur, şunları kaydetti:

"Ekip olarak, transfer sürecinde inanılmaz bir çaba sarf ettik. En alttan en üste kadar tüm ekip arkadaşlarımın inanılmaz emekleri oldu. Zoru başardık. Transfer tahtası hakkında ilerleyen zamanlarda tekrar uzun uzun konuşmam gerekiyor. Şöyle bir kırılmamız oldu; biz bir gri pasaport başvurusunda bulunduk. Bizim muhataplarımızın bir çoğu yurt dışındaydı ve biz bunlarla bir şekilde temas kurmak zorundaydık. Ancak bu imkan bize verilmedi. Bu noktada gerçekten çok üzüldük. Malumunuz, biz bir kurtuluş savaşı veriyoruz. İletişim çağında inanılmaz iletişim sıkıntıları çektik. İşin gecikmesi noktasında ulaşım sıkıntısı en büyük problem oldu."

Kulüp Başkanı Hayrettin Gülgüler de "Bu mutlu günü bize yaşattığı için ekip liderimiz Emin Adanur'a binlerce kez teşekkür ediyorum. Bir Bursasporlu olarak, camiamıza hayırlı olsun diyorum." şeklinde görüş belirtti,

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Nur Yılmaz