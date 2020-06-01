BursaRay'ın son seferleri bir saat uzatıldı
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BursaRay'ın son seferleri bir saat uzatıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesince yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede normalleşme sürecinde BursaRay'ın son seferlerinin saatlerinde değişikliğe gidildi.

BursaRay'ın son seferleri bir saat uzatıldı
01.06.2020 11:23 | Son Güncelleme: 01.06.2020 11:23

Bursa Büyükşehir Belediyesince yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede normalleşme sürecinde BursaRay'ın son seferlerinin saatlerinde değişikliğe gidildi.

Büyükşehir Belediyesinin ulaşım iştiraki Bursa Ulaşım Toplu Taşıma İşletmeciliğinden (BURULAŞ) yapılan açıklamada, 21.30 olan son sefer saatinin bugünden itibaren 22.30 olarak uygulanacağı duyuruldu.

Kaynak: AA

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