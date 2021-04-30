BursaRay "Emek" hattında 2-16 Mayıs tarihlerinde seferler yapılmayacak
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BursaRay "Emek" hattında 2-16 Mayıs tarihlerinde seferler yapılmayacak

BursaRay 'Emek' hattında 2-16 Mayıs tarihlerinde seferler yapılmayacak
Anadolu Ajansı / Büşra Nur Yılmaz - Haberler | Güncel

BursaRay "Emek" hattında, 2 Mayıs'ta başlayacak bakım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 16 Mayıs'a kadar sefer yapılmayacak.

BursaRay "Emek" hattında, 2 Mayıs'ta başlayacak bakım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 16 Mayıs'a kadar sefer yapılmayacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "BursaRay'da yapılacak hat bakım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 2 Mayıs saat 12.00'den 16 Mayıs'a kadar Emek-Acemler İstasyonları arasında tren işletimi yapılamayacaktır. Emek-Acemler istasyonları arasındaki ulaşım, otobüslerle sağlanacaktır." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Nur Yılmaz

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