Bursalıların 'tedbirsiz düğün' endişesi (3) TOPLAM 25 BİN 650 TL CEZAİ İŞLEM UYGULANDIBursa'nın merkez Nilüfer ilçesine bağlı Çalı Mahallesi'nde düzenlenen, dansözlü bekarlığa veda partisinde, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulmamasına ilişkin emniyet harekete geçti.

TOPLAM 25 BİN 650 TL CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesine bağlı Çalı Mahallesi'nde düzenlenen, dansözlü bekarlığa veda partisinde, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulmamasına ilişkin emniyet harekete geçti. Görüntüleri gören Nilüfer Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ile Beşevler polis merkezi ekipleri, kuralları yok sayarak partiye katılanların tespit edilmesi için çalışma başlattı. Partinin yapıldığı iş yerini bulan ekipler, iş yeri sahibine İl Umumi Hıfzıssıhha kanunlarına muhalefet suçundan 3 bin 150 TL, partiye katıldıkları tespit edilen 25 kişiye de 900 TL olmak üzere toplam 25 bin 650 TL para cezası kesildi.

Derya EVREN/BURSA,

Kaynak: DHA