Bursalıların 'tedbirsiz düğün' endişesi (2)
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Bursalıların 'tedbirsiz düğün' endişesi (2)

KORONAVİRÜSE RAĞMEN DANSÖZLÜ BEKARLIĞA VEDA Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesine bağlı Çalı Mahallesi'nde düzenlenen, dansözlü bekarlığa veda partisinde, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulmadı.

Bursalıların 'tedbirsiz düğün' endişesi (2)
25.08.2020 11:05 | Son Güncelleme: 25.08.2020 11:08

KORONAVİRÜSE RAĞMEN DANSÖZLÜ BEKARLIĞA VEDA 

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesine bağlı Çalı Mahallesi'nde düzenlenen, dansözlü bekarlığa veda partisinde, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulmadı. Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayan davetlilerin dansözle oynadığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan eğlenceden görüntüler, tepki topladı. 


Kaynak: DHA

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