Bursalılara yağmur ve fırtına ikazı
14.12.2020 18:46 | Son Güncelleme: 14.12.2020 18:51
Bursa'da yarın sağanak yağmur ve fırtına bekleniyor.
Bursa'da yarın sağanak yağmur ve fırtına bekleniyor.
Valilikten yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; 15.12.2020 Salı günü Marmara'nın güney ve doğusunda beklenen sağanak yağışların kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı