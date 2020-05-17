Bursalılara sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde "kapı önü" fasıl eğlencesi
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Bursalılara sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde "kapı önü" fasıl eğlencesi

Bursa Büyükşehir Belediyesinin, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 4 günlük sokağa kısıtlaması nedeniyle planladığı Türk Sanat Müziği dinletisi ve tiyatro etkinlikleri, sanatı mahallelere taşıdı.

Bursalılara sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde
17.05.2020 15:32 | Son Güncelleme: 17.05.2020 15:32

Bursa Büyükşehir Belediyesinin, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 4 günlük sokağa kısıtlaması nedeniyle planladığı Türk Sanat Müziği dinletisi ve tiyatro etkinlikleri, sanatı mahallelere taşıdı.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının, sokağa çıkma kısıtlamalarında,halkın büyük beğenisini kazanan kültür sanat etkinlikleri ramazanda da sürüyor.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın hafta sonu tatiliyle birleştirilmesiyle ilan edilen 4 günlük kısıtlama döneminde, tırla gezen ekibi görünce evlerinin balkonlarına çıkan vatandaşlar, konser ve gösterilere alkışlarla eşlik ediyor.

Cumartesi günü Bağlaraltı Huzur Bahçesi'nde tiyatro ve orkestra gösterisi sunan ekip, Doğanbey TOKİ Konutları'na geçerek mini bando konseri verdi. Millet Mahallesi Durmaz Sokağı'nda tiyatro ve orkestra etkinliğiyle günün programı tamamlandı.

Bugün yine aynı kapsamda Namazgah Meydanı ile İncirli Taksi Durağı'nda tiyatro ve orkestra gösterileri, Soğanlı Bostancı Evleri'nde bando ve Yunuseli TOKİ Evleri'nde ise mehter gösterisi yapıldı.

Yarın Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi ile Soğanlı Meltem Sokağı'nda tiyatro ve orkestra etkinlikleriyle devam edecek uygulama, salı günü bir dizi aktiviteyle sona erecek. Büyükşehir sanat ekipleri; Heykel, İpekçilik, Çakırhamam, Tophane, Muradiye, Kültürpark, Kükürtlü, Çekirge Devlet Hastanesi, Dikkaldırım, Mihraplı, Beşevler, Ataevler, Podyumpark, Fethiye, Hamitler ve Emek Şehit Kemal Demir Çocuk Parkı'nda klasik araçlarla bando ve mehter gösterisi icra edecek.

Gösteriler kapsamında ayrıca, Millet Mahallesi'nde, Kadir Gecesi nedeniyle Kur'an-ı Kerim tilaveti sunulacak, bu mübarek gecenin nasıl ihya edileceğine ilişkin sohbet toplantısı düzenlenecek.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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