Bursalılara sağanak ikazı
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Bursalılara sağanak ikazı

Bursalılara sağanak ikazı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bursa Valiliği, vatandaşları sağanak yağışa karşı uyardı.

Bursa Valiliği, vatandaşları sağanak yağışa karşı uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince Yapılan son değerlendirmelere göre; 06 Temmuz 2021 Salı günü bölgemizde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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