Bursalılara sağanak ikazı

Bursa Valiliği, vatandaşları sağanak yağışa karşı uyardı.

Bursa Valiliği, vatandaşları sağanak yağışa karşı uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince Yapılan son değerlendirmelere göre; 06 Temmuz 2021 Salı günü bölgemizde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı