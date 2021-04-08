Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik'te soğuk ve yağışlı hava etkili olacak
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Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik'te soğuk ve yağışlı hava etkili olacak

Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca - Haberler | Güncel
Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik'te soğuk ve yağışlı hava etkili olacak

Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik'in soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceği bildirildi.

Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik'in soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceği bildirildi.

Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan son değerlendirmelere göre, hava sıcaklığının 6 ila 12 derece düşeceği, yağışların yarın Bursa'nın kıyı kesimleri dışında karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Cumartesi günü Bursa merkez ve doğu ilçeleri ile Bilecik geneli, Eskişehir ve Kütahya'nın kuzey kesimlerinde yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerde kar bekleniyor.

Pazar günü ise Bursa ve Kütahya'nın batı kesimleri dışında karla karışık yağmur ve karın aralıklarla etkisini devam ettirmesi öngörülüyor.

Cuma ve cumartesi günleri kuzey yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edildiğinden kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak, hızlı sıcaklık düşüşüne bağlı kar yağışları, buzlanma ve don olayı gibi risklere karşı dikkatli olunması konusunda uyarı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca

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