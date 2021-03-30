Bursalılara fırtına ikazı
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Bursalılara fırtına ikazı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Bursalılara fırtına ikazı

Bursa'da yarın fırtına bekleniyor.

Bursa'da yarın fırtına bekleniyor.

Valilikten yapılan açıklamada, "Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan son değerlendirmelere göre, 31.03.2021 06: 00 - 31.03.2021 23: 59 saatleri arasında ilimiz kuzeybatı ilçelerinde (Karacabey, Mudanya, Mustafakemalpaşa) fırtına - kuvvetli fırtına beklendiğinden çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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