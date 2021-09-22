Bursalılara eylül ayında 'don' uyarısı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursalılara eylül ayında "don" uyarısı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Bursalılara eylül ayında

Bursa'da hafta başı aşırı sıcakların ardından yarından itibaren geceleri "don" bekleniyor.

BURSA (İHA) - Bursa'da hafta başı aşırı sıcakların ardından yarından itibaren geceleri "don" bekleniyor.

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, "Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan son değerlendirmelere göre perşembe günü akşam saatlerinden başlayarak pazar günü sabah saatlerine kadar ilimizin güney ilçelerinde hafif, yer yer orta kuvvette don bekleniyor. Başta üreticilerimiz olmak üzere ilgililerin ve tarımla uğraşan vatandaşlarımızın zirai don riskine karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir" denildi. - BURSA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Caner Cindoruk Burak Yamantürk Özge Özpirinçci
Spor Marcao Balotelli Fatih Terim Şenol Güneş Ali Palabıyık
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Şans Oyunları Sultan Selim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bursalılara eylül ayında 'don' uyarısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.09.2021 17:03:42. #1.17#