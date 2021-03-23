Bursalılara don ikazı

Bursa Valiliği, vatandaşları dona karşı uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan son değerlendirmelere göre ilimiz genelinde (bugün) gece saatlerinden itibaren hafif - orta şiddette zirai don olayı beklendiğinden tarımla uğraşan vatandaşlarımızın meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir" denildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı