Bursalılara don ikazı
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Bursalılara don ikazı

23.03.2021 16:29 | Son Güncelleme: 23.03.2021 16:33
Bursalılara don ikazı

Bursa Valiliği, vatandaşları dona karşı uyardı.

Bursa Valiliği, vatandaşları dona karşı uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan son değerlendirmelere göre ilimiz genelinde (bugün) gece saatlerinden itibaren hafif - orta şiddette zirai don olayı beklendiğinden tarımla uğraşan vatandaşlarımızın meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir" denildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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