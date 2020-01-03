Bursalılar, yeni yılın ilk sabahında tarihi Ulu Cami'ye akın etti.

03.01.2020 16:33 | Son Güncelleme: 03.01.2020 16:33

BURSA Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, cami çıkışında vatandaşlara sıcak çorba ikram etti.

Osmanlı'nın 4'üncü Sultanı Yıldırım Beyazıt tarafından Niğbolu Zaferi'nin adağı olarak yaptırılan, İslam âleminin en yüksek mertebedeki 5'inci büyük mabedi kabul edilen 600 yıllık Bursa Ulu Cami, 2020'nin ilk sabahında adeta Bursalıların akınına uğradı. Bursalılar, yeni yılın ilk sabah namazını tarihi camide kılmak için Ulu Cami'ye akın etti. Yoğunluk nedeniyle Atatürk Caddesi boydan boya neredeyse tamamen otoparka dönüşürken, trafik tek şeritten güçlükle aktı. Cami içinde yer bulamayan vatandaşların büyük bir kısmı ise soğuğa aldırış etmeden sabah namazını cami bahçesinde kıldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi de çorba ikramıyla vatandaşların içini ısıttı. Namaz sonrası cami bahçesinde yaklaşık 4 bin kişiye çorba dağıtıldı. Namaz sonrası standın başına geçen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da vatandaşlara bizzat çorba dağıtıp, yeni yılın herkese sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diledi.

Birlik beraberlik örneği

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yeni bir takvim yılının başladığı 2020'nin ilk sabahında vatandaşlarla bir arada olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Sadece Ulu Cami'de değil, Emir Sultan, Yeşil, Muradiye başta olmak üzere tüm tarihi camilere vatandaşların akın ettiğini ve müftülük marifetiyle her camide farklı organizasyonlar, sohbet programları düzenlendiğini belirten Başkan Aktaş, "Popüler kültürün empoze etmeye çalıştığı yeni yıl uygulamasının aksine halkımız burada birlik ve beraberliğin en güzel örneklerini sergiledi. Ben gerek Bursa'dan gerekse de misafir olarak farklı illerden gelip de Ulu Cami'de bu beraberliği yaşatan tüm halkımıza şükranlarımı sunuyorum. Tabii ki yeni bir takvim yılı başladı. İnşallah 2020 yılının Bursa'mız için, ülkemiz için ve tüm insanlık için hayırlar getirmesini diliyorum. Kazasız, belasız, sorunsuz, sıkıntısız bir yıl olmasını temenni ediyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler