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Bursalılar yağmura hazırlıksız yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Bursalılar yağmura hazırlıksız yakalandı

Bursa'da öğleden sonra aniden bastıran sağanak yağmur vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

BURSA (İHA) - Bursa'da öğleden sonra aniden bastıran sağanak yağmur vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

Yetkililerin günler öncesinden uyardığı yağmur, öğleden sonra Bursa'ya düştü. Aniden bastıran yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, ıslanmamak için metro ve otobüs duraklarına sığındı. Tedbirli vatandaşlar ise yağmurun başlamasıyla ıslanmamak için şemsiyelerini kullandı. Öğleden sonra başlayan yağmur yaklaşık 20 dakika sürdü. - BURSA

Bursalılar yağmura hazırlıksız yakalandı

Bursalılar yağmura hazırlıksız yakalandı

Bursalılar yağmura hazırlıksız yakalandı

Bursalılar yağmura hazırlıksız yakalandı

Bursalılar yağmura hazırlıksız yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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