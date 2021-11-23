Bursalılar yağmura hazırlıksız yakalandı

BURSA (İHA) - Bursa'da öğleden sonra aniden bastıran sağanak yağmur vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

Yetkililerin günler öncesinden uyardığı yağmur, öğleden sonra Bursa'ya düştü. Aniden bastıran yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, ıslanmamak için metro ve otobüs duraklarına sığındı. Tedbirli vatandaşlar ise yağmurun başlamasıyla ıslanmamak için şemsiyelerini kullandı. Öğleden sonra başlayan yağmur yaklaşık 20 dakika sürdü. - BURSA