Bursalılar tarihî mekânlarda çay içmeyi özlemiş Bursa'da 2,5 aydır kapalı olan tarihi hanlardaki kafeler kapılarını açtı.

Bursa'da 2,5 aydır kapalı olan tarihi hanlardaki kafeler kapılarını açtı. Tarihi mekanlarda çay içmeyi özleyen vatandaşlar soluğu buralarda aldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 2,5 aydır kapalı olan tarihi hanlardaki kafeler bugün kapılarını açtı. Hanlar bölgesinde 2,5 aydır oturup çay ve kahve içemeyen Bursalılar bugün soluğu buralarda aldı. Korona virüs tedbirleri kapsamında oturma düzeninde hizmet veren kafeler müşterilerine hizmet vermeye başladı. Bugün Bursa'da yağmur yağmasına rağmen tarihi mekanlar çay içmek isteyen vatandaşlarla doldu taştı. Fidan Han'da kafe işletmeciliği yapan Murat Ömür, "Uzun bir süredir dükkanlarımız kapalı bugün ilk siftah yaptık. Vatandaşlar buralarda çay kahve içmeyi özlemişler, sabah erken saatlerden itibaren gelenler oldu" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA