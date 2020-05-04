Bursalılar pazarlara akın ettiler

İçişleri Bakanlığı'nın aldığı 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle İnegöllüler pazara giderek alışveriş yaptılar.

İçişleri Bakanlığı'nın aldığı 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle İnegöllüler pazara giderek alışveriş yaptılar. Zaman zaman yoğunluğun yaşandığı semt pazarına gelenler önce dezenfekte tünelinden geçtiler, ardından pazara alındılar. Maskesi olmayanlara ise zabıta ekipleri tarafından maske verildi.

1 Mayıs tarihinde başlayan ve 72 saat süren sokağa çıkma kısıtlaması dün gece yarısı sona erdi. Kısıtlamanın sona ermesiyle vatandaşlar normal hayatlarını sürdürüyor. İnegöl'de vatandaşlar havanın yağmurlu olmasına rağmen pazara yoğun ilgi gösterdiler. Pazarda zaman zaman yoğunluk yaşanırken zabıta ekipleri ise tedbir aldı.

Vatandaşlar pazar alanına zabıta ekiplerinin kurduğu dezenfekte tünelinden geçerek alındı. Maskesi olmayanlara ise maske dağıtıldı. - BURSA

Kaynak: İHA