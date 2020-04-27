Bursalılar pazarlara akın ettiler
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Bursalılar pazarlara akın ettiler

- Bursalılar pazarlara akın ettiler İnegöl ilçesinde pazar günü değişti İçişleri Bakanlığı'nın aldığı 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle İnegöllüler pazara akın ettiler.

Bursalılar pazarlara akın ettiler
27.04.2020 20:12 | Son Güncelleme: 27.04.2020 20:13

- Bursalılar pazarlara akın ettiler

İnegöl ilçesinde pazar günü değişti

BURSA - İçişleri Bakanlığı'nın aldığı 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle İnegöllüler pazara akın ettiler. Pazara gelenler önce dezenfekte tünelinden geçtiler, ardından pazara alındılar. Maskesi olmayanlara ise zabıta ekipleri tarafından maske verildi. Pazar günü açılan pazar günü ise salı gününe alındı.

23 Nisan tarihinde başlayan ve 96 saat süren sokağa çıkma kısıtlaması dün geçe yarısı sona erdi. Kısıtlamanın sona ermesiyle vatandaşlar normal hayatlarını sürdürüyor. İnegöl'de pazartesi pazarına vatandaşlar akın etti. Pazarda zaman zaman yoğunluk yaşanırken zabıta ekipleri ise tedbir aldı.

Vatandaşlar pazar alanına zabıta ekiplerinin kurduğu dezenfekte tünelinden geçerek alındı. Maskesi olmayanlara ise maske dağıtıldı.

Öte yandan salı günü açılacak olan Alanyurt Salı Pazarı'nın yanı sıra pazar günü Mesudiye'de açılan pazar da salı günü aynı yerinde açılacak.

Bursalılar pazarlara akın ettiler

Kaynak: İHA

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