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Bursalılar ‘Kent Konseyi’nin 2020 gündemi için buluştu

Ortak aklın ve uzlaşının adresi Bursa Kent Konseyi tarafından düzenlenen 'Bursa Kent Konseyi'nden neler bekliyorsunuz?' başlıklı Bursa Konuşuyor toplantısında, Bursalılar kent konseyinin 2020 gündemi ile ilgili görüş, düşünce ve önerilerini dile getirdi.

12.01.2020 00:48 | Son Güncelleme: 12.01.2020 00:48
Bursalılar ‘Kent Konseyi’nin 2020 gündemi için buluştu

Ortak aklın ve uzlaşının adresi tarafından düzenlenen 'Bursa Kent Konseyi'nden neler bekliyorsunuz?' başlıklı Bursa Konuşuyor toplantısında, Bursalılar kent konseyinin 2020 gündemi ile ilgili görüş, düşünce ve önerilerini dile getirdi.

Kaynak: Dunya.com

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