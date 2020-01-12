Bursalılar ‘Kent Konseyi’nin 2020 gündemi için buluştu

12.01.2020 00:48 | Son Güncelleme: 12.01.2020 00:48

Ortak aklın ve uzlaşının adresi Bursa Kent Konseyi tarafından düzenlenen 'Bursa Kent Konseyi'nden neler bekliyorsunuz?' başlıklı Bursa Konuşuyor toplantısında, Bursalılar kent konseyinin 2020 gündemi ile ilgili görüş, düşünce ve önerilerini dile getirdi.