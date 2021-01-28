Bursalılar güne karla uyandı
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Bursalılar güne karla uyandı

28.01.2021 09:54 | Son Güncelleme: 28.01.2021 10:03
Bursalılar güne karla uyandı

BURSA'da, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yoğun kar yağışı uyarısının ardından kentin yüksek kesimlerinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte tüm kentte etkisini artırdı.

BURSA'da, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yoğun kar yağışı uyarısının ardından kentin yüksek kesimlerinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte tüm kentte etkisini artırdı.

Bursa'nın merkez ilçelerinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte tüm kenti etkisi altına aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, kentte kar kalınlığı 6 santimetreyi buldu. Hava sıcaklığı sıfırın altında 3 dereceye kadar düşerken, yoğun sisin de etkili olduğu kent merkezinde park ve bahçeler beyaza büründü.

Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye ekipleri, kar yağışının etkili olduğu bölgelerde çalışmalara başlarken, trafik ekipleri, sürücüleri aşırı hız ve yakın takip yapmamaları yönünde uyardı.   

Bursalılar güne karla uyandı
Bursalılar güne karla uyandı
Bursalılar güne karla uyandı
Bursalılar güne karla uyandı
Bursalılar güne karla uyandı
Bursalılar güne karla uyandı
Bursalılar güne karla uyandı
Bursalılar güne karla uyandı
Bursalılar güne karla uyandı
Bursalılar güne karla uyandı
Bursalılar güne karla uyandı
Bursalılar güne karla uyandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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