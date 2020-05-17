Bursalılar evinde kaldı, Büyükşehir tüm şehri yeniledi Bursalılar evinde kaldı, Büyükşehir tüm şehri yeniledi Bursa'da 7/24 asfalt mesaisi Korona virüs tedbirleri çerçevesinde getirilen sokağa çıkma yasakları kapsamında harekete geçen ve bugüne kadar yaklaşık 70 bin ton asfaltı zeminle buluşturarak yıpranan Bursa caddelerine hayat veren...

Bursalılar evinde kaldı, Büyükşehir tüm şehri yeniledi

Bursa'da 7/24 asfalt mesaisi

BURSA - Korona virüs tedbirleri çerçevesinde getirilen sokağa çıkma yasakları kapsamında harekete geçen ve bugüne kadar yaklaşık 70 bin ton asfaltı zeminle buluşturarak yıpranan Bursa caddelerine hayat veren Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle uygulanan kısıtlama kapsamında ise 4 farklı noktada büyük çapta yenileme çalışması başlattı.

4 ana hatta yoğun çalışma

Bursa Büyükşehir Belediyesi, ülkeleri felç eden ve alınan tedbirler nedeniyle Türkiye'de azalma eğilimine giren korona virüs nedeniyle getirilen sokağa çıkma yasaklarını değerlendirmeye devam ediyor. Kısıtlamaların başladığı ilk andan itibaren Mudanya Kavşağı ile Korupark arasındaki yaklaşık 7 kilometrelik hatta eski yolu sökerek yerine sıfırdan yeni asfalt döken Büyükşehir Belediyesi, ardından Sıcaksu-Acemler arasındaki gidip-geliş istikametlerinde de benzer uygulamaları gerçekleştirdi. Asfalt kaplama mesaisinin yanında İpekçilik, Muradiye ve Hamzabey gibi bölgeler ile Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Kestel ve İnegöl ilçelerinin muhtelif noktalarında parke ve bordür faaliyetlerine hız kazandıran Büyükşehir Belediyesi, son olarak 4 güne bağlanan sokağa çıkma yasağında ise Merinos Parkı önü ile Gökdere Kavşağı ve Vakıf Kavşağı ile Otosansit Kavşağı arasını, Namazgah ve İpekçilik caddelerindeki kazı dolgu ve asfalt hazırlık yatırımlarını gündemine aldı. Sözkonusu hatlar ile birlikte merkez Yeşil, Hamzabey ve Hürriyet ile Kestel-Bursa ve İnegöl-Mimarsinan caddelerinde de düzenleme çalışmaları, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından hızlandırıldı.

20 bin ton asfalt, yollarla buluşuyor

Büyükşehir Belediyesi'nin mesaisi kapsamında Bursa'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle getirilen ve hafta sonu tatiliyle birleştirilen 4 günlük sokak kısıtlaması nedeniyle 20 bin ton sıcak asfalt dökülecek. Daha önce yapılan mesailerle birlikte Korupark istikametinden Merinos'a kadar gelen yeni asfalt yol, buradan Gökdere Bulvarı'na kadar uzatılacak. Aynı şekilde Yakın Çevre Yolu'nda Vakıf Kavşağı ile Otosansit Kavşağı arasında kalan bölüm de ekonomik ömrünü tamamlamış eski yollardan arındırılarak, sıfırdan asfalt ile tanışacak. Büyükşehir Belediyesi'nin tüm ekip ve ekipmanlarıyla birlikte 7/24 esasıyla sürdürdüğü çalışmalar kapsamında, Namazgah ve İpekçilik caddeleri ile Kestel-Bursa ve İnegöl-Mimarsinan caddelerinde yürütülen parke bordür ve asfalt hazırlık çalışmaları son bularak, bu bölgeler de konforlu ulaşım imkanına kavuşacak.

Kaynak: İHA